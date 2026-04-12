  3. Gözaltı kararı verilen Cem Adrian'dan ilk açıklama

Gözaltı kararı verilen Cem Adrian'dan ilk açıklama

Gözaltı kararı verilen Cem Adrian'dan ilk açıklama
Uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkarılan ünlü şarkıcı Cem Adrian'dan ilk açıklama geldi.

İstanbul'da uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında 3 eğlence mekanına operasyon düzenlendi. Mekanlar didik didik aranırken, aralarında fenomenlerin bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı. İlker İnanoğlu ve Cem Adrian hakkında da gözaltı kararı verildi. İki ünlü ismin yurt dışında olduğu öğrenildi. 

"Döner dönmez prosedürleri yerine getireceğim"

Cem Adrian konserleri nedeniyle yurt dışında olduğunu belirterek, ''Döner dönmez hakkımda alınan karar doğrultusunda gerekli prosedürleri yerine getireceğim. Bahsi geçen maddelerin herhangi birinin herhangi bir hücremde bulunması imkansız'' dedi.

Adrian'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

"Herkese iyi pazarlar... Hakkımdaki soruşturmayı, tarihleri en az 1 yıl önceden belirlenip duyurulmuş yurt dışı konserlerim için bulunduğum Bremen'de öğrendim.

Döner dönmez hakkımda alınan karar doğrultusunda gerekli prosedürleri yerine getireceğim. Kimsenin zerre şüphesi olmasını istemem ki bahsi geçen maddelerin herhangi birinin herhangi bir hücremde bulunması imkansız. O meselelerden çok çok uzağım. Benim içim rahat, lütfen sizinki de öyle olsun. Sevgi ve saygılarımla"

