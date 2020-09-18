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  3. 18 Eylül 2020 13:54

Gözaltına alınan Youtuber Meriç İzgi hakkında flaş gelişme!

Yasadışı yollardan sahiplendiği 3’üncü maymuna da el konulan sosyal medya fenomeni Meriç İzgi'nin, yine yasa dışı yollarla maymun sahiplenince gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen fenomenin serbest bırakılması bekleniyor.

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Geçtiğimiz aylarda yasadışı yollarla ‘Makak’ cinsi maymun sahiplenen sosyal medya fenomeni Meriç İzgi’nin Eyüpsultan’daki evine İstanbul Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlenmişti. Yapılan operasyonda maymun, İzgi’nin elinden alınarak hayvanat bahçesine teslim edildi. Bu operasyonun ardından yine yasadışı yollarla hayvan sahiplenen İzgi’nin maymununa yine el konulmuş, maymun, Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü (DKMP) ekipleri tarafından hayvanat bahçesine teslim edilmişti.

3’ÜNCÜ KEZ YASADIŞI YOLLARLA MAYMUN SAHİPLENDİ
Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi, bu ay içinde bir kez daha yasadışı yollarla  maymun aldı. 3'üncü kez aldığı maymunla olan fotoğraflarını sosyal medya üzerinden paylaşması sonucunda Doğa Koruma ve Milli Parklar  (DKMP) 1. Bölge Müdürlüğü ekipleri ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Arama kararı alınarak dün  İzgi’nin Sarıyer'deki evine gelen ekipler, ‘Makak’ cinsi maymuna el koydu. Maymun, veteriner hekimler tarafından yapılan kontrollerin ardından hayvanat bahçesi yetkililerine teslim edildi. DKMP ekiplerince, İzgi’nin sosyal medya hesaplarının kapatılması için savcılığa başvuru yapıldı.  Meriç İzgi ve Elif Türkan E. gözaltına alındı. Elif Türkan E. işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlarca serbest bırakıldı, Meriç İzgi'nin  ise emniyette işlemleri devam ediyor.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Emniyetteki işlemleri tamamlanan İzgi, bugün öğle saatlerinde polis eşliğinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. İzgi müracaat savcılığınca alınan ifadesinin ardından adli kontrol talebi uygulanarak serbest bırakılması talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Meriç İzgi, İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ndeki işlemlerinin ardından serbest bırakılması bekleniyor.
 

Youtuber Meriç İzgi , Meriç İzgi
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