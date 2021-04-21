Grammy ödüllü Jim Steinman hayatını kaybetti

Grammy ödüllü besteci Jim Steinman, böbrek yetmezliği nedeniyle 73 yaşında hayatını kaybetti.

Bill Steinman Associated Press'e yaptığı açıklamada kardeşinin pazartesi günü bir süredir hastalıkla mücadele ettiğini ve böbrek yetmezliği sebebiyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

Jim Steinman, Meat Loaf'un ünlü Bat Out Of Hell albümünün yanı sıra Celine Dion, Air Supply ve Bonnie Tyler gibi sanatçılar için de parçalar kaleme almıştı.

Steinman 2012 yılında Şarkı Yazarları Onur Listesi'ne girmiş ve 1997'de yapımcılığını üstlendiği Celine Dion albümü Falling Into You ile Grammy kazanmıştı.