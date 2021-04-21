  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Grammy ödüllü isim hayatını kaybetti

Grammy ödüllü Jim Steinman hayatını kaybetti

Grammy ödüllü besteci Jim Steinman, böbrek yetmezliği nedeniyle 73 yaşında hayatını kaybetti.

Bill Steinman Associated Press'e yaptığı açıklamada kardeşinin pazartesi günü bir süredir hastalıkla mücadele ettiğini ve böbrek yetmezliği sebebiyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

Jim Steinman, Meat Loaf'un ünlü Bat Out Of Hell albümünün yanı sıra Celine Dion, Air Supply ve Bonnie Tyler gibi sanatçılar için de parçalar kaleme almıştı.

Steinman 2012 yılında Şarkı Yazarları Onur Listesi'ne girmiş ve 1997'de yapımcılığını üstlendiği Celine Dion albümü Falling Into You ile Grammy kazanmıştı.

 

Etiketler jim Steinman grammy
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bakan Soylu'dan CHP'li Altay'a: ''Sizi 15 Temmuz'dan beter yaparız''
Binlerce TL para verip sıfır otomobil aldı; hayatının şokunu yaşadı!
Sadakatsiz dizisi yayın akışından kaldırıldı
İkinci el araba fiyatları düşecek mi? Kritik açıklama geldi
Erdoğan'dan 128 milyar dolar talimatı
Yeni Ticaret Bakanı Mehmet Muş kimdir ?
CNN Türk ekranlarında büyük tartışma! Cevizoğlu ile Bozkurt tartıştı
Yeni bakan Derya Yanık'ın silmeyi unuttuğu paylaşımları ortaya çıktı
Yaya üst geçidine otomobil sıkıştı!
Erdoğan yeniden aday olacak mı derken... Yeni tarih açıklandı: 2033!