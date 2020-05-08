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  3. 08 Mayıs 2020 00:05

Gülben Ergen: ''Seksi olmak parmağımın ucunda''

Gülben Ergen konuk olduğu bir programda kendisi ile ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Güzel şarkıcı "Seksi olmak parmağımın ucunda, bir olursam görürsünüz" dedi.

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Gülben Ergen konuk olduğu bir programda kendisi ile ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Gülben Ergen ‘Sansürsüz’ adlı programa konuk oldu. Özel hayatı, iş hayatı ve ev hayatı ile ilgili birçok itirafta bulundu.

Konuk olduğu programda ‘Gülben Ergen’e göre sesapalite nedir?’ sorusu geldi.

Gülben Ergen, “Seksi olmak parmağımın ucunda. Küçücük bir harekete, bir fotoğrafa, bir bakışa bakar. Ne hissediyorsam onu yaşıyorum. Seksi olmak için ayrıca çaba sarf etmek benim yapıma ters. Ama benim için çok zor bir şey değil. Bir tercih edersem görürsünüz" ifadelerini kullandı. 
 

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