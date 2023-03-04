  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Gülben Ergenli ''Evim Yuvan Olsun'' kampanyası

Gülben Ergenli ''Evim Yuvan Olsun'' kampanyası

Güncelleme:

Depremzedelerin barınma sorununu çözüme kavuşturmak için hayata geçirilen "Evim Yuvan Olsun" uygulaması için, Kutsi ve Gülben Ergen'in yer aldığı yeni bir tanıtım filmi hazırlandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerden etkilenen vatandaşların barınma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla başlatılan "Evim Yuvan Olsun" kampanyası için yeni bir tanıtım filmi hazırlandı. 

Kutsi ve Gülben Ergen'in rol aldığı tanıtım filminde, kampanya detayları 'Birlik olma zamanı' mesajıyla paylaşılıyor. 

SİSTEM NASIL İŞLİYOR?

Depremzedelerin barınma ihtiyacını karşılayabilmek için evlerini bedelsiz olarak ya da indirimli kira bedelleriyle ihtiyaç sahiplerinin kullanımına sunmak isteyenler, bu sisteme başvurarak gönüllü olduğunu beyan ediyor. 

Ev tahsis etme imkânı olmayan vatandaşlar ise sistem üzerinden nakdi bağış yoluyla depremzedelere barınma desteği verebiliyor.

Uygulama üzerinden oluşan konaklama imkanları, depremzedelerin istifadesine sunuluyor.

Belirlenen depremzede aileler eve Kaymakamlık tarafından yerleştiriliyor. 

Etiketler gülben ergen Evim Yuvan Olsun Depremzedelerin barınma sorunu barınma sorununu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
AFAD, kendi hazırladığı raporu da dikkate almamış
Bursa İznik Gölü'nden korkunç görüntü: Böyle giderse İznik Ovası olacak!
İstanbul sokakları Teksas'a döndü1 Kurşun yağdırdılar
Konut fiyatlarındaki değişim ilanlara böyle yansıdı
Masadan kalkan Meral Akşener'in planı bu mu ?
Meteoroloji'den çok sayıda ilimiz için yağmur ve kar uyarısı
Malatya’da rezidansın çökme anı kamerada
Fatih Portakal: ''İnsanların umutlarıyla oynadı''
Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’ndan peş peşe açıklamalar
İstanbul'un barajlarının dibi göründü