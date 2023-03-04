Gülben Ergenli ''Evim Yuvan Olsun'' kampanyası

Depremzedelerin barınma sorununu çözüme kavuşturmak için hayata geçirilen "Evim Yuvan Olsun" uygulaması için, Kutsi ve Gülben Ergen'in yer aldığı yeni bir tanıtım filmi hazırlandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerden etkilenen vatandaşların barınma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla başlatılan "Evim Yuvan Olsun" kampanyası için yeni bir tanıtım filmi hazırlandı.

Kutsi ve Gülben Ergen'in rol aldığı tanıtım filminde, kampanya detayları 'Birlik olma zamanı' mesajıyla paylaşılıyor.

SİSTEM NASIL İŞLİYOR?

Depremzedelerin barınma ihtiyacını karşılayabilmek için evlerini bedelsiz olarak ya da indirimli kira bedelleriyle ihtiyaç sahiplerinin kullanımına sunmak isteyenler, bu sisteme başvurarak gönüllü olduğunu beyan ediyor.

Ev tahsis etme imkânı olmayan vatandaşlar ise sistem üzerinden nakdi bağış yoluyla depremzedelere barınma desteği verebiliyor.

Uygulama üzerinden oluşan konaklama imkanları, depremzedelerin istifadesine sunuluyor.

Belirlenen depremzede aileler eve Kaymakamlık tarafından yerleştiriliyor.