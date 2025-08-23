Gülşen'den taciz iddiaları sonrasında masumiyet karinesi açıklaması

Magazin dünyasında son günlerde peş peşe gündem olan taciz iddiaları ile ilgili tartışmalar sürerken ünlü şarkıcı Gülşen'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Sosyal medyada ünlü oyuncular Tayanç Ayaydın, Mehmet Yılmaz Ak ve fotoğrafçı Mesut Adlin hakkındaki taciz iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü.

Magazin gündemi bir anda taciz iddiaları ve karşı açıklamalarla hareketlenirken ünlü şarkıcı Gülşen'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Gülşen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Suçu kanıtlanana dek herkes masumdur" ifadelerini kullandı.

Gülşen ikinci paylaşımında da şu ifadelere yer verdi:

"O da sadece (ve varsa) suçu ispatlanana kadar. Adalet ve kanunlar tam da bunun için yok mu? Sessizlerin sesi, kimsesizlerin kimsesi olmak için."

Gülşen bu paylaşımlarının sosyal medyada eleştirilere hedef olması nedeniyle bir açıklama daha yaptı ve açıklamalarının farklı yere çekildiğini belirterek "Az evvel yazdıklarımın farklı yerlere çekilmeye çalışılması daha fazla heyecan veriyor olabilir ama her bir canlıya olan eşitlik duygumun ve sonsuz hassasiyetimin sorgulanması beni olduğumdan farklı biri yapmaz." ifadelerini kullandı.