  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Gülşen'den taciz iddiaları sonrasında tartışma yaratan ifadeler

Gülşen'den taciz iddiaları sonrasında masumiyet karinesi açıklaması

Gülşen'den taciz iddiaları sonrasında masumiyet karinesi açıklaması
Güncelleme:

Magazin dünyasında son günlerde peş peşe gündem olan taciz iddiaları ile ilgili tartışmalar sürerken ünlü şarkıcı Gülşen'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Sosyal medyada ünlü oyuncular Tayanç Ayaydın, Mehmet Yılmaz Ak ve fotoğrafçı Mesut Adlin hakkındaki taciz iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü.

Magazin gündemi bir anda taciz iddiaları ve karşı açıklamalarla hareketlenirken ünlü şarkıcı Gülşen'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Gülşen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Suçu kanıtlanana dek herkes masumdur" ifadelerini kullandı.

Gülşen ikinci paylaşımında da şu ifadelere yer verdi:

"O da sadece (ve varsa) suçu ispatlanana kadar. Adalet ve kanunlar tam da bunun için yok mu? Sessizlerin sesi, kimsesizlerin kimsesi olmak için."

Gülşen bu paylaşımlarının sosyal medyada eleştirilere hedef olması nedeniyle bir açıklama daha yaptı ve açıklamalarının farklı yere çekildiğini belirterek "Az evvel yazdıklarımın farklı yerlere çekilmeye çalışılması daha fazla heyecan veriyor olabilir ama her bir canlıya olan eşitlik duygumun ve sonsuz hassasiyetimin sorgulanması beni olduğumdan farklı biri yapmaz." ifadelerini kullandı.

text-ad
Etiketler Gülşen Masumiyet karinesi paylaşım taciz iddiaları
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Türkiye'nin maviyle yeşilinin buluştuğu bir cenneti daha imara açlıyor Türkiye'nin maviyle yeşilinin buluştuğu bir cenneti daha imara açlıyor 2 bin yaşındaki parmağı yüzüklü gizemli bronz kol parçası ilgi odağı oldu 2 bin yaşındaki parmağı yüzüklü gizemli bronz kol parçası ilgi odağı oldu Pastacılar Odası Başkanı, kendi pastanesinde biri kadın 2 kişiyi öldürüp intihar etti! Pastacılar Odası Başkanı, kendi pastanesinde biri kadın 2 kişiyi öldürüp intihar etti! Yolcu otobüsünde akılalmaz ölüm! Dinlenme kabininden yola savruldu Yolcu otobüsünde akılalmaz ölüm! Dinlenme kabininden yola savruldu Bahçeli açtı ağzını yumdu gözünü; CHP'ye demediğini bırakmadı! Bahçeli açtı ağzını yumdu gözünü; CHP'ye demediğini bırakmadı! Ünlü fotoğrafçıdan uzaktan akrabası olan oyuncu Mehmet Yılmaz Ak hakkında taciz suçlaması Ünlü fotoğrafçıdan uzaktan akrabası olan oyuncu Mehmet Yılmaz Ak hakkında taciz suçlaması Sahneye UFO ile inen Rapçi Çakal maganda kurşununun hedefi oldu! Sahneye UFO ile inen Rapçi Çakal maganda kurşununun hedefi oldu! Korku saçan yanardağ yeniden faaliyete geçti: Lavlar yüzlerce metreye yükseldi! Korku saçan yanardağ yeniden faaliyete geçti: Lavlar yüzlerce metreye yükseldi! Eli ''nacak''lı motosikletli şehir teröristi kamerada: ''Ya sen öleceksin ya ben!'' Eli ''nacak''lı motosikletli şehir teröristi kamerada: ''Ya sen öleceksin ya ben!'' Mehmet Ali Erbil, 40 yaş küçük sevgilisiyle evleniyor Mehmet Ali Erbil, 40 yaş küçük sevgilisiyle evleniyor
Atatürk'ün mirası Savarona'ya muhteşem karşılama Atatürk'ün mirası Savarona'ya muhteşem karşılama Gizemli kadın ölümlerinde sır perdesi aralandı Gizemli kadın ölümlerinde sır perdesi aralandı Kur Korumalı Mevduat Hesabı garabeti tamamen bitti Kur Korumalı Mevduat Hesabı garabeti tamamen bitti Deniz sonrası yaz tatilini kabusa çeviren kaşıntıların nedeni belli oldu! Deniz sonrası yaz tatilini kabusa çeviren kaşıntıların nedeni belli oldu! Ünlü deprem uzmanı yeniden harekete geçen fay bloğunu açıkladı Ünlü deprem uzmanı yeniden harekete geçen fay bloğunu açıkladı Konut satışında 5 bin TL'lik kapora dehşeti! Konut satışında 5 bin TL'lik kapora dehşeti! Diyarbakır'da arazi tartışması arazi savaşına dönüştü: Ölü ve yaralılar var! Diyarbakır'da arazi tartışması arazi savaşına dönüştü: Ölü ve yaralılar var! Arzum Onan'ın ünlü iş insanıyla sessiz sedasız evlendiği iddia edildi Arzum Onan'ın ünlü iş insanıyla sessiz sedasız evlendiği iddia edildi Ters kelepçe ile tehdit etmişti... Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç özür diledi Ters kelepçe ile tehdit etmişti... Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç özür diledi