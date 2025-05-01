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Günün kahramanı Röportaj Adam! Köprüden atlamak isteyen genci ikna etti

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İstanbul'da köprüye çıkarak intihar girişiminde bulunan genci, o sırada köprüden geçen ''Röportaj Adam'' ikna etti.

İstanbul'da ismi öğrenilemeyen bir genç köprüye çıkarak intihar girişiminde bulundu. Çevredeki vatandaşlar genci ikna etmek için yoğun çaba sarf etti.

RÖPORTAJ ADAM İKNA ETMEYE ÇALIŞTI

İntihar girişimi sırasında dikkat çeken isimlerden biri de sosyal medyada "Röportaj Adam" ismiyle tanınan Mahsun Karaca oldu. Olay yerinden geçen Karaca, durumu fark ederek aracını durdurdu ve genci ikna etmeye çalışan kalabalığa katıldı. Karaca’nın gençle konuştuğu anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

İstanbul'da köprüye çıkarak intihar girişiminde bulunan genci, o sırada köprüden geçen ''Röportaj Adam'' ikna etti.

"MAHSUN ABİ TUT ADAMI''

Görüntülerde, yoldan geçen bir kişinin “Mahsun abi, tut adamı!” diye bağırdığı duyulurken, Karaca’nın genci sakinleştirmeye çalıştığı görüldü.

İstanbul'da köprüye çıkarak intihar girişiminde bulunan genci, o sırada köprüden geçen ''Röportaj Adam'' ikna etti.

Mahsun Karaca, sosyal medya hesabından intihara kalkışan genci ikna ettiğini duyurdu. Şahsı ''Köprüde intihar eden adam'' diyerek telefonuna kaydettiğini belirten Karaca, "İkna ettim. Kız arkisiyle sorun yaşamış. Yarın buluşuyoruz hep beraber." dedi. 

İstanbul'da köprüye çıkarak intihar girişiminde bulunan genci, o sırada köprüden geçen ''Röportaj Adam'' ikna etti.

 

"REKLAM" YORUMLARINA YANIT VERDİ

Mahsun Karaca, sosyal medyada gündem olan görüntülerin ''reklam'' olduğunu iddia eden bir kullanıcıya şu yanıtı verdi: 

"Oğlum manyak mısın çocuk nasıl duruyor baksana. Başı dönse ölecek. Böyle PR mı olur. Geçerken gördüm belki izliyor tanıyordur ikna ederim diye indim. Sonra numaralaştık ikna ettim. İşime güveniyorum niye böyle bir topa gireyim"

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Etiketler röportaj adam mahsun karaca istanbul köprü intihar girişimi
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