SON DAKİKA
ELEKTRİK VE DOĞALGAZ FATURALARIYLA İLGİLİ FLAŞ KARAR!
  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. 03 Nisan 2020 08:52

Güzel oyuncu Cansın Çekili de koronavirüse yakalandı!

Dizi oyuncusu Cansın Çekili, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla koronavirüse yakalandığını açıkladı. Çekili, sosyal medyadan "Hastalık o kadar zor ve yorucu ki inanın başka birine de bulaştırırım ve ona da bir şey olur korkusu inanılmaz" dedi.

Güzel oyuncu Cansın Çekili de koronavirüse yakalandı!
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan son olarak Çocuk dizisinde rol alan genç oyuncu Cansın Çekili, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla koronavisüre yakalandığını duyurdu.

Çekili mesajında "20 gündür bronşit ve alerji ile uğraştığımı zannederken geçen hafta hastaneye gittiğimde yapılan test sonucum pozitif çıktı. Kendi karantinamı sürdürdüğüm döneme şimdi de daha da alan küçültüp odamda kalarak devam ediyorum, çünkü evde hastayım diye yanıma gelen ve kalan canım annem ve kardeşim var. Sıkılmaya hakkım yok, hakkımız yok. Hastalık o kadar zor ve yorucu ki inanın başka birine de bulaştırırım ve ona da bir şey olur korkusu inanılmaz" ifadelerini kullandı.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
koronavirüs , cansın çekili , güzel oyuncu
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM