Güzel oyuncu Cansın Çekili de koronavirüse yakalandı!

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan son olarak Çocuk dizisinde rol alan genç oyuncu Cansın Çekili, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla koronavisüre yakalandığını duyurdu.

Çekili mesajında "20 gündür bronşit ve alerji ile uğraştığımı zannederken geçen hafta hastaneye gittiğimde yapılan test sonucum pozitif çıktı. Kendi karantinamı sürdürdüğüm döneme şimdi de daha da alan küçültüp odamda kalarak devam ediyorum, çünkü evde hastayım diye yanıma gelen ve kalan canım annem ve kardeşim var. Sıkılmaya hakkım yok, hakkımız yok. Hastalık o kadar zor ve yorucu ki inanın başka birine de bulaştırırım ve ona da bir şey olur korkusu inanılmaz" ifadelerini kullandı.