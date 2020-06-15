  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. 15 Haziran 2020 13:49

Güzel oyuncu Seray Kaya'nın acı günü

Kadın dizisinde hayat verdiği Şirin karakteri ile yıldızı parlayan oyuncu Seray Kaya, anneannesini kaybetti. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Kaya, "Kalbim artık dayanmıyor" dedi.

Güzel oyuncu Seray Kaya'nın acı günü
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Seray Kaya’nın babası Hasan Kaya, 3 Şubat 2019 tarihinde kalp krizi sonucu yaşamını yitirmişti. Ünlü oyuncu yaşadığı büyük acıyı sosyal medyadan duyurmuştu. Babasını sıklıkla anan Seray Kaya, bir acı kayıp daha yaşadı.

ANNEANNESİNİ KAYBETTİ

Ünlü oyuncunun anneannesi vefat etti. Babasının ölümünden 1,5 yıl sonra anneannesini de kaybeden oyuncu, Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile acısı dile getirdi.

Anneannesinin bir videosunu paylaşan Kaya, “Nur yüzlüm, nurlar içinde. Arayan, mesaj atan herkese minnetle” notuyla paylaşımda bulundu. Bir de fotoğraf paylaşan oyuncu, "Kalbim artık dayanmıyor! Nurlar içinde, babamla birlikte... Canım anneannem" mesajını yazdı.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
Seray Kaya
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM