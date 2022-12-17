Güzel şarkıcı Simge Sağın apar topar hastaneye kaldırıldı

2022 yılını konser yılı ilan edip konser maratonuna hız kesmeden devam eden sahnelerin güzel ismi Simge Sağın konser öncesi fenalaşarak apar topar hastaneye kaldırıldı.

Konser maratonuna hız kesmeden devam eden ünlü şarkıcı Simge Sağın, konserine 15 dakika kala fenalaşınca apar topar hastaneye kaldırıldı. Sosyal medyayı aktif kullanan Sağın hasta yatağından çektiği bir video ile sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Ünlü şarkıcı, şu ifadeleri kullandı: "Herkese merhaba, bu akşam sahneye çıkmama son 15 dakika kala inanılmaz bir mide bulantısı oldu. İstifra etmeye başladım. Şu an hastanedeyim ve gerçekten iyi değilim. Beni bilenler bilirler; ne olursa olsun, sahneye mutlaka ama mutlaka çıkarım. 6 Ocak'ta görüşmek üzere hepinizden özür diliyorum"

Şarkıcı, hasta yatağından çektiği görüntülere "Anlayışınız için teşekkür ediyorum" notunu ekledi.