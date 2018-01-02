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  3. 02 Ocak 2018 09:05

Hacı Sabancı Milli Piyango'dan kazandığı ikramiyeyi açıkladı

Hacı Sabancı, Milli Piyango'dan 60 lira kazandığı haberini "Yıla karlı bir başlangıç yaptık" notuyla duyurdu.

Hacı Sabancı Milli Piyango'dan kazandığı ikramiyeyi açıkladı
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Evlilik yolunda ilerlediği Özge Ulusoy’dan ayrıldıktan sonra bir süre ortalarda görünmeyen Hacı Sabancı geride bıraktığımız yılın eylül ayında yeni bir aşka yelken açmıştı. Sevgilisi Zeynep Nazlı Kayı ile katıldığı bir davette muhabirlerin karşısına çıkan ve aşkını ilan eden Hacı Sabancı bir yandan aşkta kazanırken bir yandan da şans oyunlarında kazanıyor.

Yılbaşı çekilişi için bilet alan Sabancı, yeni yılın ilk günü Milli Piyango’nun internet sitesinden biletine ikramiye vurup vurmadığını kontrol etti. Ünlü iş adamı, 60 lira kazandığını öğrenirken, "Yıla karlı bir başlangıç yaptık" notunu düştüğü ekran görüntüsü takipçileriyle paylaştı.

hacı sabancı , milli piyango
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