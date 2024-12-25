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Haluk Levent, 3,5 yıla kadar hapsi istenen Deniz Akkaya ile ilgili şikayetini geri çekti

Haluk Levent, 3,5 yıla kadar hapsi istenen Deniz Akkaya ile ilgili şikayetini geri çekti
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Haluk Levent hakkında sosyal medyadan ‘depremzedelerin parasını çalıyor’, ‘nitelikli dolandırıcı’ şeklinde paylaşımlar yapan ve Levent’in şikayeti üzerine 3,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talebiyle hakkında dava açılan Deniz Akkaya’nın davası, Levent’in şikayetinde vazgeçmesi üzerine düştü.

Sanatçı ve Ahbap Derneği’nin kurucusu Haluk Levent hakkında sosyal medya üzerinden ‘hırsız’, ‘nitelikli dolandırıcı’, ‘depremzedelerin parasını çalıyor’ şeklinde paylaşımlar yapan ve 3,5 yıla kadar hapis cezası talep edilen eski manken Deniz Akkaya’nın yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Deniz Akkaya’nın avukatı hazır bulundu.

Mahkemede müşteki Haluk Levent’in avukatı aracılığıyla şikayetinden vazgeçtiğini içeren bir dilekçe sunduğu belirtildi.

Duruşmada sanık Deniz Akkaya’nın avukatı, şikayetten vazgeçmeyi kabul ettiklerini ifade etti.
Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığa isnat edilen suçun şikayete bağlı suçlardan olduğunu, müşteki Haluk Levent’in de şikayetinden vazgeçtiğini belirterek davanın düşmesine karar verilmesini talep etti.

Dava düştü

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Deniz Akkaya hakkındaki davanın, Haluk Levent’in şikayetinden vazgeçtiği gerekçesiyle düşmesine hükmetti.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, müşteki Haluk Levent’in savcılığa şikayet dilekçesi sunduğu, dilekçede şüpheli Deniz Akkaya’nın sosyal medya hesabından Levent’e yönelik mesnetsiz iddialarda bulunduğu, bu iddiaları lanse ederken düşünce ve ifade özgürlüğü sınırlarını aşarak suç teşkil eden eylemlerde bulunduğu, insanlarda güvensizlik ve telaş ortamı meydana getirdiği, yardım faaliyetlerinin sekteye uğramasına neden olduğu, Levent’e ‘dolandırıcı’ diyerek hakaret ve iftiralarda bulunduğu ve dilekçede yer alan ifadelerin üzerine soruşturma işlemlerine başlandığı anlatıldı.

Levent hakkında küçük düşürücü ve yanlış tanıtacak nitelikte ifadeler kullanıldığı belirtildi

Hazırlanan iddianamede, şüpheli Akkaya tarafından sosyal medyada müşteki Levent’e ‘hırsız’, ‘nitelikli dolandırıcı’, ‘depremzedelerin parasını çalıyor’ şeklinde paylaşımlarla Levent hakkında küçük düşürücü ve yanlış tanıtacak nitelikte ifadeler kullanıldığı, Akkaya’nın sosyal medyada yer alan iddialar ile kendisine ulaşan kişilerin söylemleri üzerine bu paylaşımları yaptığını belirttiği aktarıldı.

Uzlaşmanın sağlanamadığı kaydedildi

Şüpheli Akkaya’nın farklı zamanlarda Levent hakkında doğruluğu ispatlanmamış paylaşımlarla Levent’in onur, şeref ve saygınlığını rencide ettiğinin belirtildiği iddianamede, haber içeriklerinin ise Levent’i küçük düşürecek ve kendisini yanlış tanıtacak nitelikte olduğu, ayrıca dosyanın Uzlaştırma Bürosu’na gönderildiği ancak müzakereler sonucu uzlaşmanın sağlanamadığı kaydedildi.

İfadesinde çok ciddi iddialar olduğunu söyledi

Şüpheli Akkaya’nın ifadesine de yer verilen iddianamede, Akkaya’nın 6 Şubat’ta meydana gelen deprem felaketinden sonra Ahbap Derneği'ne milyarlarca lira bağış yapıldığını, yardımların toplanmasından sonra bu derneğin toplanan yardımları amacına uygun şekilde kullanıp kullanmadığına ilişkin sosyal medyada ve çeşitli haber kaynaklarında ortaya çok ciddi iddialar atıldığını, ayrıca dernek başkanı olan Levent’in geçmişte hakkında ‘dolandırıcılık’ ve ‘sahtecilik’ iddialarından ötürü birçok dava açıldığını söylediği belirtildi.

Amacının bu iddialar konusunda halkı bilgilendirmek olduğunu ifade etti

İfadesinin devamında ise Akkaya’nın, genel olarak bu iddiaları dile getirdiğini, amacının ‘Ahbap Derneği'nin ve Haluk Levent’in toplanan milyarlarca lira seviyesindeki yardımı gereği gibi değerlendiremediği ve halkın parasına sahip çıkamadığı’ yönündeki iddialar konusunda halkı bilgilendirmek olduğunu, sadece kendi paylaşımlarıyla bu kişi hakkında kamuoyunda bir tepki oluştuğu iddiasını kabul etmediğini söylediği kaydedildi.

3 yıl 6 aya kadar hapis talebi

Hazırlanan iddianamede şüpheli Deniz Akkaya’nın zincirleme şekilde ‘sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle alenen hakaret’ suçundan 4 aydan 3 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Etiketler deniz akkaya Haluk Levent hapis istemi hapis cezası dava
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