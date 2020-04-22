Haluk Levent'ten gemiden 23 Nisan konseri

Haluk Levent, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin online etkinlikleri kapsamında bugün ses ve ışık sistemli gemiden konser verecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi, etkinliklerinin hepsini İzmirtube ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ait tüm sosyal medya hesaplarından eşzamanlı olarak yayınlanacak.

‘HALUK LEVENT’LE GÜNDOĞDU’YU İZMİR MARŞI’YLA YİNE İNLETECEĞİZ’

Etkinlikler kapsamında Haluk Levent, bugün saat 21:30’da Üçkuyular’dan kıyıdan Bostanlı’ya ilerleyecek, ses ve ışık sistemli gemiden bir konser verecek. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Sosyal medya hesaplarımızdan ayrılmayın, Körfez’e camdan bakmayı da unutmayın. Size söz, Haluk Levent’le Gündoğdu’yu İzmir Marşı’yla yine inleteceğiz.

Konsere ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Haluk Levent, “Tam kadro orkestra beklemeyin. Sosyal mesafede 3-4 kişi olacağız. Ayrıca konser gelirini sevgili Yavuz Kalaycı’nın çocuklarına bağışlayan organizasyona teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.