Hande Ataizi: ''Çirkinleşmeden ayrıldık''

Ünlü oyuncu ve sunucu Hande Ataizi Bodrum'dan Magazin D'nin sorularını yanıtladı. Ataizi özel yaşamıyla ilgili bilinmeyenleri açıkladı.



Hande Ataizi'nin açıklamaları şu şekilde:

Haftada 4-5 gün spor yapıyorum. Fiziğimi buna borçluyum. Beslenmeme ve uykuma dikkat ediyorum.

Hemen hemen her şeyi yerim. Her şeyden dozunda yerim... Vegan değilim... Pide, lahmacun yerim. Yemeği çok kaçırırsam ertesi gün dikkat ediyorum.

Yemek yaparım ama annem daha beceriklidir. Yemek konusunda becerikli değilim.

Sofra kurmayı severim, sunum bölümünü yani...

İnsanlar artık aynı, aynı kıyafetler, aynı çantalar... Marka giyecekler diye aynı kıyafetler... Ben her yerden kıyafet alırım. Ayakkabıya çok meraklıyımdır. Pazardan beğensem pazardan da alırım. Leon'a pijama aldık mesela.

Çok ayakkabım var. 350 çifte yakın ayakkabım vardır. Şuursuz bir şekilde almışım. Alıyorsun doyuyorsun....

Benjamin ile ayrılık kararını çok düşündük. Evliliğimizi kurtarmak için çalıştık ama olmadı.

Çocuk üzerinden kavga etmeden boşandık. Aldatma falan olmadan çirkinleşmeden ayrıldık.

Oğlum babasıyla seyahate gidiyor. Birbirimize hediyeler veriyoruz. Kimsenin mal mülk talebi de olmadı.

Çok doğru bir insan çocuk yaptığımı düşünüyorum. Biz yapamadık ama iyi bir baba adayı seçmişim.

Bazı şeyler olmayınca olmuyor. Evlilik sözleşmesini imzalamıştım zaten. Bizim tarafımızdan teklif edilmişti. Bütün dünyada yapılan bir şey. Evlilik sözleşmesini çok doğru buluyorum. (Fethi Pekin ile bir gün süren evliliği)

Bir kez daha evlenebilirim.