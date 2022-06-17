Hande Sarıoğlu paylaştı: Çok rahat çok profesyonel

Spor spikerliği yaparken oryantal paylaşımı yüzünden işinden olan Hande Sarıoğlu sosyal medyada açıklamaları ve verdiği pozlarla gündeme geliyor.

Son dönemin popüler isimleri arasında yer alan Hande Sarıoğlu paylaşımlarıyla öne çıkıyor. Hem açıklamaları hem de tarzıyla hayranlarını mest eden spor spikeri "Göğüslerinin bakımını nasıl yapıyorsun?" sorusu üzerine verdiği yanıtla bir hayli gündem olmuştu.

"EVDE SÜTYENSİZ DOLAŞMIYORUM"

Sarıoğlu "Arkadaşlar ben bu memeleri 5 sene önce bastım parayı aldım. Kalçalarım çok geniş olduğu için memelerim eksik kalıyordu proporsiyon olarak. FOX TV'de sunduğum Kaç Para Kaç programından aldığım parayla, gittim memelerimi yaptırdım. Ben o zaman 18 bin TL verdim. Şimdi yaptırmaya kalksan yüz bin tutar. Ne kadar değerlendi görüyor musun? Bir dolar bir de benim memelerim. Bakımı için evde sütyensiz dolaşmıyorum ve elletmiyorum" demişti.

Hande Sarıoğlu siyah pantolon ve büstiyeriyle pozlarını paylaştı.