Hastaneye kaldırılan Nazan Öncel'in sağlık durumu açıklandı

Sağlık sorunları nedeniyle apar topar hastaneye kaldırılan ünlü sanatçı Nazan Öncel'in kalbine 2 stent takıldığı açıklandı.

Geçtiğimiz yıl Aralık ayında gözünden ameliyat olan ünlü sanatçı Nazan Öncel, bir kez daha hastanelik oldu

Nazan Öncel, yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan 69 yaşındaki sanatçı, anjiyo olacağını duyurmuştu.

Öncel, sağlık durumu nedeniyle ertelenen konseri için hayranlarından özür diledi.

69 yaşındaki şarkıcı, sağlık durumuna ilişkin yeni açıklamada bulundu.



Öncel sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Öncel, "Her şey bir kalp çarpıntısı ile başladı. Anjiyo derken nur topu gibi iki stentimiz oldu. İyiyiz diyelim iyi olalım. Bünyeyi biraz neşeye alıştırmak lazımmış meğer. Arayan soran samimiyetle geçmiş olsun dileklerini ileten herkese bin teşekkür ederim. Var olunuz her daim" ifadelerini kullandı.





