  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Hayranlarına müjde: Ben Affleck yeniden Batman oluyor

Hayranlarına müjde: Ben Affleck yeniden Batman oluyor

Hayranlarına müjde: Ben Affleck yeniden Batman oluyor

Oyuncu Ben Affleck, Aquaman'in devam filmi 'Aquaman and the Lost Kingdom'da Batman rolünü canlandıracak.

Aquaman filmlerinin başrolünde yer alan oyuncu Jason Momoa, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla devam filmi "Aquaman and the Lost Kingdom"ın çekimlerinde Bruce Wayne/Batman olarak Ben Affleck'in rol alacağını duyurdu.

Ben Affleck ile selfie'sini paylaşan Momoa, "Bruce ve Arthur yeniden bir arada. Seni seviyorum ve özlüyorum" yazdı. 

Ben Affleck daha önce "Batman v Superman: Dawn of Justice", "Justice League" ve "Suicide Squad" gibi DC filmlerinde Batman'i canlandırdı. Affleck, 2019 yılında bu rolden emekli olduğunu duyurdu.

Etiketler ben affleck batman
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Demet Akalın yabancı uyruklulara küfrü bastı: ''Bir si.... gidin!''
TÜRK-İŞ yöneticileri el hareketi ile işçilere hakaret etti
Netflix en çok izlenen dizi ve filmleri açıkladı (18 - 24 Temmuz)
0 km ve 2. elde fiyatlar uçunca...
4 dakikada şarj olan hız canavarı ortaya çıktı
Demet Özdemir yeni dizisinde de yine çok cesur
Tuğba Ekinci'den bikini şov! Peş peşe paylaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok kızdıracak video paylaşım
Yılmaz Özdil ''şahlanışın tabelası'' deyip bu fotoğrafı paylaştı
Araç sahiplerine kötü haber: Zam geliyor!