Hayranlarına müjde: Ben Affleck yeniden Batman oluyor

Oyuncu Ben Affleck, Aquaman'in devam filmi 'Aquaman and the Lost Kingdom'da Batman rolünü canlandıracak.

Aquaman filmlerinin başrolünde yer alan oyuncu Jason Momoa, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla devam filmi "Aquaman and the Lost Kingdom"ın çekimlerinde Bruce Wayne/Batman olarak Ben Affleck'in rol alacağını duyurdu.

Ben Affleck ile selfie'sini paylaşan Momoa, "Bruce ve Arthur yeniden bir arada. Seni seviyorum ve özlüyorum" yazdı.

Ben Affleck daha önce "Batman v Superman: Dawn of Justice", "Justice League" ve "Suicide Squad" gibi DC filmlerinde Batman'i canlandırdı. Affleck, 2019 yılında bu rolden emekli olduğunu duyurdu.