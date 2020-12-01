Hülya Avşar ekranlara geri dönüyor

Hülya Avşar, Faruk Turgut'un patronu olduğu Gold Film'le dizi projesi yapmak için prensipte anlaştı.

Uzun süredir televizyonda görünmeyen Hülya Avşar'ın dizi projesiyle ekranlara geri döndüğü belirtildi.

sacitaslan.com'dan Birsen Altuntaş'ın haberine göre uzun süredir ekrandan uzak olan Hülya Avşar, Faruk Turgut'un patronu olduğu Gold Film'le dizi projesi yapmak için prensipte anlaştı.



