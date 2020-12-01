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  3. 01 Aralık 2020 09:02

Hülya Avşar ekranlara geri dönüyor

Uzun süredir televizyonda görünmeyen Hülya Avşar, Faruk Turgut'un patronu olduğu Gold Film'le dizi projesi yapmak için prensipte anlaştı.

Hülya Avşar ekranlara geri dönüyor
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Hülya Avşar, Faruk Turgut'un patronu olduğu Gold Film'le dizi projesi yapmak için prensipte anlaştı.

Uzun süredir televizyonda görünmeyen Hülya Avşar'ın dizi projesiyle ekranlara geri döndüğü belirtildi.

sacitaslan.com'dan Birsen Altuntaş'ın haberine göre uzun süredir ekrandan uzak olan Hülya Avşar, Faruk Turgut'un patronu olduğu Gold Film'le dizi projesi yapmak için prensipte anlaştı.

 
 

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