  1. 19 Nisan 2017 23:03

Hülya Avşar'ın kızı okulu bıraktı

Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu'nun İngiltere'deki üniversitesini bıraktığı iddia edildi.

Hülya Avşar'ın kızı okulu bıraktı
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Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızı Zehra Çilingiroğlu, Londra'daki 'University of Westminister' okulunu bıraktı Türkiye'ye geri döndü.

Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızı Zehra Çilingiroğlu, Londra'da 'University of Westminister'e kabul edilmişti. Yaklaşık bir yıldır yurt dışında yaşayan Zehra'nın, hem Londra'nın kapalı havasına hem de anne-babasından ayrı kalmaya alışamadı ve okulu bıraktığı iddia edildi.

Zehra Çilingiroğlu, Londra’daki ‘University of Westminister’da iş yönetimi ve pazarlama okumaya başlamış ve geçtiğimiz sonbaharda oraya yerleşmişti.

Star TV'de yayınlanan 'Duymayan Kalmasın' programının haberine göre; bir süredir Paskalya tatili nedeniyle İstanbul’da olan Zehra’nın, Londra’daki okulu bıraktığı ortaya çıktı.

Londra’nın sürekli yağmurlu ve kapalı havasına alışamayan 19 yaşındaki Çilingiroğlu'nun, anne-babasını da çok özlediği ve yakınlarına “Orada çok bunaldım” dediği ileri sürüldü.

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