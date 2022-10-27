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  3. İbrahim Tatlıses, Fakıbaba'nın 13 yıl önceki görüntülerini paylaştı

İbrahim Tatlıses, Fakıbaba'nın 13 yıl önceki görüntülerini paylaştı

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İbrahim Tatlıses, AK Parti'den istifa ederek İYİ Parti'ye geçen Ahmet Eşref Fakıbaba'nın eski görüntülerini paylaşarak, ''Galiba bütün partilerede gurur duyuyorsun üstü kalaylı, altı vay vaylı teneke Fako'' ifadelerini kullandı.

İbrahim Tatlıses sosyal medya hesabından AK Parti üyeliğinden ve milletvekilliğinden istifa eden ve İyİ Parti'ye katılan Ahmet Eşref Fakıbaba'nın 2009 yılında Saadet Partisi'ne katıldığı görüntüleri paylaştı. 

Fakıbaba'nın istifasının ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösteren İbrahim Tatlıses, daha önce de  "Dışı kalaylı içi vayvaylı teneke Fako’nun gerçek yüzünü özellikle Urfa ve Türkiye kamuoyuna anlatacağım yarın bizi takip edin" ifadelerini kullanmıştı. 

Tatlıses  bu kez Fakıbaba'nın 2009 yılında Saadet Partisi'ne katıldığı dönemde yaptığı bir konuşmanın görüntülerini paylaştı. Fakıbaba'nın Saadet Partisi'ne katıldığı için mutluluğunu dile getirdiği videoyu paylaşan Tatlıses, "Ak Parti - Saadet  Partisi - İyi Parti, şimdi sıra - CHP’de. Galiba bütün partilerede gurur duyuyorsun üstü kalaylı altı vay vaylı teneke Fako" ifadelerini kullandı. 

Etiketler ibrahim tatlıses ahmet eşref fakıbaba
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