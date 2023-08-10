İki ülkede Barbie filmi yasaklandı

İki Ortadoğu ülkesi Lübnan ve Kuveyt, vizyon rekorları kıran Barbie filminin gösterimlerini yasakladığını duyurdu.

Kuveyt devlet haber ajansının duyurduğu habere göre filme, kamu ahlakının ve toplumsal geleneğin korunması amacıyla yasak getirildi.

Çarşamba günü de Lübnan ülke çapında filmin gösterimini yasakladığını açıkladı.

Reuters’ın aktardığına göre Lübnan Kültür Bakanı Muhammed Mortada filmin "eşcinselliğe özendirdiği" ve dini değerlere aykırı olduğu gerekçesiyle yasaklandığını duyurdu.

Hizbullah lideri Sayyed Hassan Nasrallah da son konuşmalarında LGBTİ+ toplumuna karşı söylemini sertleştirdi ve “suçluların ölüm cezasıyla cezalandırılmasını” öngören İslami metinlere atıfta bulundu.

Mortada tarafından imzalanan yasak kararında eşcinselliğe özendirmenin yanı sıra filmin aile biriminin önemini azalttığını, "iman ve ahlak değerlerine aykırı" olduğu belirtildi.

Lübnan, 2017'de Arap dünyasında LGBTİ+ Onur Haftası düzenleyen ilk ülke olmuştu.

Lübnanlı insan hakları grupları, Şii militanların, Hristiyan aşırı sağının ve diğer dini liderlerin eşcinselliğe karşı birleştiklerini ve şimdi de 'Barbie'ye karşı olduklarını belirtiyor.

21 Temmuz’da tüm dünyada vizyona giren film, küresel çaptan 1 milyar dolarlık hasılat elde ederek rekor kırdı.

Box Office Türkiye verilerine göre film, Türkiye’de toplamda 1 milyondan fazla kişi tarafından izlendi.

Margot Robbie'nin Barbie’yi ve Ryan Gosling'in ise Ken’i canlandırdığı filmin yönetmeni Greta Gerwig, sinema tarihinde en yüksek gişe hasılatı elde eden kadın yönetmen olarak tarihe geçti.

Gerwig’in rekoru tek bir kadın yönetmen tarafından çekilen filmleri kapsıyor.

Film, oyuncak bebeğin ve arkadaşı Ken'in gerçek dünyada kimliklerini keşfetmesini konu alıyor.