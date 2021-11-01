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İkinci defa anne olan Bengü bebeğiyle poz verdi

İkinci defa anne olan Bengü bebeğiyle poz verdi

Ünlü şarkıcı Bengü, ikinci kez annelik heyecanı yaşadı. Bebeğini kucağına alan Bengü, doğum sonrasında ilk fotoğrafları paylaştı.

2018'de iş adamı Selim Selimoğlu ile dünya evine giren ve 2019 yılında kızı Zeynep'i dünyaya getiren Bengü, ikinci kez anne oldu. Bengü bu kez bir erkek çocuğu doğurdu.

 Selim Selimoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren şarkıcı, oğluna Selim adını verdi. Bengü doğum sonrasında hastane odasında bebeğiyle çekilen ilk fotoğraflarını paylaştı.

 

Ünlü şarkıcı paylaşımında "Oğlum… Ailemize hoşgeldin oğlum 01.11.2021" ifadelerini kullandı.



3 kilo 760 gram ağırlığında ve 53 santimetre boyunda doğan Selim ile annenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Etiketler bengü bebek
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