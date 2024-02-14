İnci Taneleri'nin çalıntı olduğu iddialarına dizinin oyuncusu yanıt verdi

Yılmaz Erdoğan’ın hem yazıp hem de başrolünde oynadığı 'İnci Taneleri’ dizisinin ‘Gönül Yarası’ filminden esinlenildiği iddialarına dizinin oyuncusundan yanıt geldi.

İlk günden beri sosyal medyada paylaşım rekorları kıran Yılmaz Erdoğan’ın hem yazıp hem de başrolünde oynadığı 'İnci Taneleri’ dizisi ile ilgili ortaya atılan, "Gönül Yarası" filminden esinlenildiği iddialarına, dizinin oyuncusu Kubilay Aka'dan yanıt verdi.

Yılmaz Erdoğan'ın senaristliğini yaptığı dram türündeki yapımda, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka ve Rıza Kocaoğlu gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor.

PAVYON KÜLTÜRÜ TARTIŞMASINI BAŞLATTI

Fragmanda yer alan "Dilber" karakterinin pavyon sahnesiyle Instagram, TikTok ve Twitter'da resmen bir dans akımı başlatan yapım kısa sürede tüm ilgiyi üzerine topladı. Pavyon kültürü tartışmasını uzun zaman sonra yeniden başlatan İnci Taneleri'nin hikayesi de epey merak uyandırdı.

"EMEĞE ÇOK SAYGILIDIR"

‘İnci Taneleri’ dizisinde yer alan Kubilay Aka, Nişantaşı City’s’te görüntülendi. Dizide, ‘Gönül Yarası’ filminden esinlenildiği iddialarına oyuncu, “Yılmaz Erdoğan’ın böyle bir şeye ihtiyacı olacağını düşünmüyorum. Türkiye’nin en iyi senaristi. Çoğu senarist onun öğrencisi. Çalmaya ihtiyacı yok. Kalbiyle yazan biri. Onu böyle bir şeyle suçlayıp, yargılamayalım. Birçok film birbirine benziyor. Çalıntı olduğunu sanmıyorum. Zaten emeğe çok saygılı biridir” dedi.

"KALEMİNE ÇOK GÜVENİYORUM"

Set ortamından bahseden Aka, “Aile olduk. Reytinglerde güzel açtık. İşin içinde Yılmaz Erdoğan olduğu için izlenmeyeceğini düşünmedim. Kalemine çok güveniyorum” diye konuştu.

"ÇOK TEPKİ VEREN BİRİ DEĞİL, İŞİNDE GÜCÜNDE"

Diziden spoiler verdiği için gündem olan oyuncu, “Yılmaz Erdoğan bir şey dedi mi?” sorusuna, “Çok tepki veren biri değil. İşinde gücünde. Onu çok seviyorum” cevabını verdi. Hayatında kimsenin olmadığını belirten Aka, “Sevgilim yok. Sevgililer Günü’nde klip çekeceğiz” diyerek, espri yaptı.