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İrem Derici ile Sevda Türküsev tartışması mahkemeye taşınıyor

İrem Derici ile Sevda Türküsev tartışması mahkemeye taşınıyor
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Ünlü şarkıcı İrem Derici ile yazar Sevda Türküsev arasında ağza alınmayacak sözlere varan ifadelerin kullanıldığı tartışmada İrem Derici'nin asılsız haber yapanlara dava açmaya hazırlanıyor.

Sevda Türküsev, şarkıcı İrem Derici ile aynı uçakta seyahat etti. Türküsev, havaalanında çektiği video ile şarkıcı ve ekibine tepki gösterdi. Derici, kendisini hedef alan sözlere cevap vermişti.

Şarkıcı İrem Derici, yazar-danışman Sevda Türküsev’in paylaşımından sonra asılsız haber yapan kurum ve kişilere dava açacacağını duyurdu.

Türküsev, Derici’nin uçakta gürültü yaptığını söylemiş ve konu hakkında X hesabından bir video paylaşmıştı.

 Derici’yse Türküsev’in bu paylaşımını alıntılayıp “Kim bu s*k” diye yazmıştı.

Bu ifade üzerine kendisi hakkında hukuki süreç başlatacağını söyleyen Türküsev’e Derici bu sefer de “Kız avukatın da mı var senin” diye yanıt vermişti.

Derici’nin avukatı Ayşegül Mermer’in açıklaması şöyle:

“Sevda Türküsev kamera kaydını tüm sosyal medya hesabından paylaşarak kamuya mâl olmuş bir sanatçı olan müvekkili küçük düşürücü asılsız ve mesnetsiz ithamlarını etkileşim kazanmak için takipçileriyle paylaşmıştır.

Daha önce benzer şekilde kaotik bir ortam yaratmak ve bundan beslenmek saikiyle gerçek dışı haberlere taraf olan ve bu tip süreçlerin içinde yer alan şahsın müvekkil İrem Derici hakkındaki iddiaları tamamen gerçek dışı ve mesnetsiz bir nitelik taşımaktadır. Bu hususu kamuoyunun bilgisine sunarız.

Ayrıca uçak içerisinde hava yollarının çalışanlarına herhangi bir şikâyetini intikal ettirmeyen şahsın uçaktan indikten sonra bu şekilde bir paylaşım yapmasından beklediği menfaati de kamuoyunun takdirine sunuyoruz.

 

Etiketler İREM DERİCİ dava mahkeme sevda türküsev küfür hakaret
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