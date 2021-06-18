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  3. İrem Derici'nin cesur dansı sosyal medyada olay oldu

İrem Derici'nin cesur dansı sosyal medyada olay oldu

Son dönemde yaptığı bikinili paylaşımları ile dikkatleri üzerine çeken İrem Derici bu sefer de cesur dansını paylaştı.

Ünlü şarkıcı İrem Derici, tatilden bikinili pozları ve seksi dansıyla İnstagram'ı salladı.

Derici, Edis'in Martılar şarkısıyla dans ettiği videosunu 'Koyver gitsin bro' diyerek paylaşırken, 'Bozalım ezber' notuyla paylaştığı bikinili fotoğraflarına ise takipçilerinden ve ünlüler camiasından beğeni yağdı.

Şarkıcı Edis de bu dansa kayıtsız kalamayarak, videoya İnstagram'ın meşhur 'alevli' emojisiyle yanıt verdi. İrem Derici de Edis'e "Benim aşkım" diyerek yanıt verdi.

Derici tatilinde geçirdiği güzel zamanları takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor. Bikinili pozları düzgün fizğini de ortaya koyuyor.

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Etiketler irem derici dans bikini
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