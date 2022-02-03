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İrem Helvacıoğlu sevgilisiyle ilk kez el ele

İrem Helvacıoğlu sevgilisiyle ilk kez el ele

Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, bir süredir aşk yaşadığı Yolaç Özcan ile ilk kez el ele görüntülendi.

Oyuncu İrem Helvacıoğlu, yıl başında Yolaç Özcan’la ilişkisini sosyal medyada yaptığı paylaşımla duyurmuştu. Sevgililer dün ilk kez el ele görüntülendi.

İrem Helvacıoğlu, gurme Yolaç Özcan ile yeni yılı birlikte karşılamış ve yaptığı 'Bazen bir an’ı anlatabilmek çok zorlaşır, kelimeleri doğru yerleştiremezsin, kafandakini aktaramazsın… Anlatamadığın her şeyi o fotoğraf karesi anlatır… Her an’ı bana bu kadar güzel ve tarifsiz yaşattığın ve bu yıla bu neşeyle girmemize sebep olduğun için teşekkür ederim' paylaşımıyla aşkı duyurmuştu.

Sevgililer dün akşam doğum günü partisinde bir araya geldi. Özcan’ın kendisine doğum günü sürprizi yaptığını söyleyen İrem Helvacıoğlu, “Bana bugün arkadaşlarımla birlikte sürpriz hazırlamış. Ben baş başa Yemek yiyeceğimizi zannettim çok sevindim, çok teşekkür ederim. Harika giden bir ilişkimiz var, arkadaş ortamında tanıştık çok mutluyuz” dedi.

Etiketler irem helvacıoğlu yolaç özcan
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