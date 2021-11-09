İsmail Türüt'ün acı günü

Ünlü şarkıcı İsmail Türüt'ün yeğeni inşaatta elektrik akımına kapılarak 3. kattan düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Rize'de doğup büyüyen şarkıcı İsmail Türüt’ün yeğeni inşaat ustası Aşkın Dişkaya, Rize’de elektrik akımına kapılarak 3. kattan beton zemine düşerek hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Merkeze bağlı Dağsu Mahallesindeki (Dağbaşı) bir inşaatın 3. katında çalışan Aşkın Dişkaya, elektrik akımına kapılarak inşaatın 3. katından beton zemine düştü. Çalışma arkadaşının yere düştüğünü fark etmesi üzerine 112 acil ekiplerine haber verildi. Kaza yerine gelen sağlık görevlileri Dişkaya’nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Türüt de acısını Instagram hesabından paylaşarak sevenlerine duyurdu. Dişkaya ile birlikte olduğu fotoğrafı paylaşan ünlü şarkıcı, paylaşımında, “Benim kıymetli yeğenim Aşkın Türüt vefat etmiştir. Rabbim mekanını Cennet, Peygamber Efendimize komşu eylesin.” ifadelerini kullandı. Takipçileri ve ünlü dostları Türüt'e başsağlığı ve sabır diledi.

Dişkaya’nın cenazesi otopsi için Rize Adli Tıp Kurumu Şube Müdürlüğüne gönderildi. Dişkaya’nın cenazesinin yarın babaocağı Ordu’nun Çatalpınar Göller Mahallesi Merkez Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği bilgisine ulaşıldı.

İnşaat sahibi N.K.’nın polis ekiplerince gözaltına alındığı öğrenildi.