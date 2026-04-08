İsrailli bakan Görkem Sevindik'i tehdit etti; ünlü oyuncu geri adım atmadı: ''Zulme karşıyım!''

Dizi dünyası ve siyaset arenası, ünlü oyuncu Görkem Sevindik’in Filistin paylaşımıyla sarsıldı. Rol aldığı Eşref Rüya dizisiyle İsrail'de geniş bir hayran kitlesine sahip olan Sevindik, idam kararlarına tepki gösterince İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir tarafından açıkça hedef alındı.

Eşref Rüya dizisinde canlandırdığı "Kadir Baba" karakteriyle İsrail’de fenomen haline gelen Görkem Sevindik, sosyal medya hesabından yaptığı Filistin paylaşımıyla bir ülkenin gündemini değiştirdi.

Filistinli mahkumların idam kararlarına karşı çıkan Sevindik, sadece izleyicilerin değil, İsrail hükümetinin de radarına girdi.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, bizzat bir video yayınlayarak Görkem Sevindik’i hedef aldı. Sevindik’in dizideki karakterine atıfta bulunan Gvir, "Eşref Rüya'daki Kadir... Hiçbir zaman Kadir Baba olamayacaksın. Sen sadece Türk dizisinde oynarsın. Teröristler için idam cezası artık geçerli" diyerek oyuncuyu açıkça tehdit etti. Bu açıklamanın ardından İsrail’de diziye karşı büyük bir boykot kampanyası başlatıldı.

"Bir Baba Olarak Empati Yaptım"

Doğrudan gelen tehditler ve boykot kararları üzerine CNN Türk’e konuşan Görkem Sevindik, insani değerlerin her şeyin üzerinde olduğunu vurguladı. Sevindik, paylaşımının arkasındaki duyguyu şu sözlerle anlattı:

"İdam kararı verilen insanların son kez çocuklarına bakışlarını gördüm. Benim de bir evladım var, empati yaptım. Vicdan sahibi bir insan olarak bu zulme karşıyım ve kendimce bir tepki göstermek istedim."

Boykot kararlarının kendisi için bir önem taşımadığını belirten ünlü oyuncu, "Tepkimin sonuna kadar arkasındayım. Biz zulme karşıyız. Bürokrasinin bu işe dahil olması beni ilgilendirmiyor. Ben bir sanatçı ve bir baba olarak sadece duygularımı paylaştım" dedi.