  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. İsveç'i bırakıp Türkiye'ye yerleşen genç kadın nedenini böyle açıkladı

İsveç'i bırakıp Türkiye'ye yerleşen genç kadın nedenini böyle açıkladı

İsveç'i bırakıp Türkiye'ye yerleşen genç kadın nedenini böyle açıkladı
Güncelleme:

İki yıldır Türkiye'de yaşayan İsveçli kadın kendisine sürekli sorulan "Neden Türkiye?" sorusunu cevapladı.

İki yıl önce İsveç'ten Türkiye'ye taşınan 'nicolegheibi' isimli TikTok kullanıcısı, neden bu kararı verdiğini anlattı. 

Herkesin kendisine neden Türkiye'yi tercih ettiğini sorduğunu söyleyen Nicole, gerekçe olarak İsveç'in sıkıcı bir ülke olduğunu söyledi.

İsveç'te hiçbir şey olmadığını havanın ve insanların soğuk olduğunu ifade eden genç kadın Alanya'da yaşadığını ve her zaman bir şey yapma imkanı olduğunu söyledi.

Her ülkede bilmediğimiz şeyler olduğunu bu nedenle Türklere İsveç'in İsveçlilere de Türkiye'nin ilgi çekici olduğunu belirten kadın "İşte bu kadar" diyerek sözlerini bitirdi.

Genç kadının bu sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Etiketler nicolegheibi nicole gheibi isveç Türkiye
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Öğretim görevlisinden aile katliamı: Eşini yaraladı,, kızını, kayınvalidesini öldürüp intihar etti Öğretim görevlisinden aile katliamı: Eşini yaraladı,, kızını, kayınvalidesini öldürüp intihar etti Antik virüs tehlikesi: Bilim insanları yeni ölümcül salgın için adres verdi Antik virüs tehlikesi: Bilim insanları yeni ölümcül salgın için adres verdi Ek zamlar kafaları karıştırdı: SSK ve Bağkur emeklileri ne kadar maaş alacak? Ek zamlar kafaları karıştırdı: SSK ve Bağkur emeklileri ne kadar maaş alacak? İYİ Parti'nin İstanbul adayı belli oldu İYİ Parti'nin İstanbul adayı belli oldu ''İçimde prezervatif kaldı'' diyen güzel oyuncu annesine söylediği ana dair itirafı olay oldu ''İçimde prezervatif kaldı'' diyen güzel oyuncu annesine söylediği ana dair itirafı olay oldu Türkiye beyaza bürünecek... Kar geliyor! Türkiye beyaza bürünecek... Kar geliyor! Toplu taşımada bütün illere tek kart dönemi Toplu taşımada bütün illere tek kart dönemi İstanbul'da denizde 300 bin TL'lik soygun İstanbul'da denizde 300 bin TL'lik soygun TCMB'nin faiz kararına 1 kala Dolar, Euro ve altın zirvede TCMB'nin faiz kararına 1 kala Dolar, Euro ve altın zirvede Kızıl Goncalar'ın Zeynep'i Mina Demirtaş'ın doğal hallerine beğeni yağdı Kızıl Goncalar'ın Zeynep'i Mina Demirtaş'ın doğal hallerine beğeni yağdı