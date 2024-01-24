İsveç'i bırakıp Türkiye'ye yerleşen genç kadın nedenini böyle açıkladı

İki yıldır Türkiye'de yaşayan İsveçli kadın kendisine sürekli sorulan "Neden Türkiye?" sorusunu cevapladı.

İki yıl önce İsveç'ten Türkiye'ye taşınan 'nicolegheibi' isimli TikTok kullanıcısı, neden bu kararı verdiğini anlattı.

Herkesin kendisine neden Türkiye'yi tercih ettiğini sorduğunu söyleyen Nicole, gerekçe olarak İsveç'in sıkıcı bir ülke olduğunu söyledi.

İsveç'te hiçbir şey olmadığını havanın ve insanların soğuk olduğunu ifade eden genç kadın Alanya'da yaşadığını ve her zaman bir şey yapma imkanı olduğunu söyledi.

Her ülkede bilmediğimiz şeyler olduğunu bu nedenle Türklere İsveç'in İsveçlilere de Türkiye'nin ilgi çekici olduğunu belirten kadın "İşte bu kadar" diyerek sözlerini bitirdi.

Genç kadının bu sözleri sosyal medyada gündem oldu.