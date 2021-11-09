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Ivana Sert de koronavirüse yakalandı

Ivana Sert de koronavirüse yakalandı

Ivana Sert, solunum yolları rahatsızlığı için gittiği hastanede koronavirüs testinin pozitif çıkması ile karantinaya alındı.

Moda tasarımcısı Ivana Sert, nefes almakta zorluk çekince gittiği Acıbadem Maslak Hastanesi’ne başvurdu.
Yapılan test sonucunda Kovid-19’a yakalandığı tespit edilen Ivana Sert, geceyi hastanede geçirerek, tedavi altına alındı.

Etiketler ivana sert koronavirüs covid-19
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