Ivana Sert de koronavirüse yakalandı
Ivana Sert, solunum yolları rahatsızlığı için gittiği hastanede koronavirüs testinin pozitif çıkması ile karantinaya alındı.
Moda tasarımcısı Ivana Sert, nefes almakta zorluk çekince gittiği Acıbadem Maslak Hastanesi’ne başvurdu.
Yapılan test sonucunda Kovid-19’a yakalandığı tespit edilen Ivana Sert, geceyi hastanede geçirerek, tedavi altına alındı.
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