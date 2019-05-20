İzleyiciler yakaladı; Game Of Thrones'un ''suyu'' çıktı

BBC Türkçe’nin haberine göre, plastik şişenin Samwell Tarly'nin oturduğu sandalyenin ayağının arkasında unutulduğu görülüyor.

2 hafta önce yayınlanan bölümde de kahze zinciri Starbucks'a ait bir karton kahve bardağı görülmüştü.

Dizinin başlıca karakterlerinden Daenerys Targaryen'in yemek masasında duran, üzerinde plastik kapağı bulunan kartondan Starbucks bardağı, sosyal medyada diziyle alay edilmesine neden olmuştu.

Dizinin yayıncısı HBO da yaptıkları hataya gelen yorumlara esprili bir dille yanıt vermiş ve "Son bölümde görünen latte (sütlü kahve) bir hataydı. Aslında Daenerys bitki çayı siparişi vermişti" yazmıştı.

HBO'nun dizinin internet versiyonunda hatalı sahneyi çıkardığı görülmüştü. Plastik su şişesinin görüldüğü sahne için de aynı yöntem uygulanacak mı bilinmiyor.

Kızgın Game of Thrones seyircilerinden kampanya

Öte yandan George RR Martin'in kitabından uyarlanan ve yaklaşık 10 yıldır süren dizinin son sezonu, geniş bir hayran kitlesinin de tepkisini çekmişti.

Dizinin son bölümlerinin, izleyicilerinin bir kısmı üzerinde yarattığı hayal kırıklığı sonrası, sekizinci sezonun yeniden çekilmesi için internet üzerinden bir imza kampanyası başlatılmış, HBO'ya yapılan çağrıya 500 binden fazla izleyici imza vermişti.

Game of Thrones'taki Starbucks bardağının reklam değeri belli oldu