Kadir İnanır o iddiaları yanıtladı: Yeşil Sol Parti'den milletvekili adayı olacak mı?

Usta oyuncu Kadir İnanır'ın siyasete gireceği ve Yeşil Sol Parti'den milletvekilliği adayı olacağı iddia edilmişti. İnanır sosyal medyadan o iddialara cevap verdi.

Ünlü oyuncular Mehmet Aslantuğ'un TİP'ten, İlyas Salman ise TKP'den milletvekili adayı olduklarını açıkladı. Yeşil Sol Parti'den milletvekilliği için teklif alan Kadir İnanır ise siyasete gireceği iddialarına son noktayı koydu.

"AKTİF SİYASET YAPMAYI DÜŞÜNMÜYORUM"

Instagram hesabından açıklama yapan Kadir İnanır şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili halkımız; Uzun yıllardır birçok kez milletvekilliği teklifleri aldım. Tüm bu teklifler benim için kuşkusuz onur vericidir ama ülkemizde siyaset, halk tarafından saygın bir kurum haline gelmediği sürece aktif siyaset yapmayı düşünmüyorum. Saygılarımla."