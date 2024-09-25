Kadir İnanır'ın sağlık durumu için yeni açıklama

Geçtiğimiz Mart ayından bu yana tedavi altında olan ve 4 ay boyunca yoğun bakımda tutulan Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Kadir İnanır'ın son sağlık durumu açıklandı.

Usta oyuncu Kadir İnanır geçtiğimiz mart ayında Beykoz'daki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılarak ameliyata alınmış ve daha sonra da tedbir amaçlı entübe edilmişti.

4 ay süren yoğun bakım sürecinin ardından önce normal odaya çıkarılan ve sonra da taburcu edilen İnanır'ın tedavi süreci devam ederken İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili son bilgiler paylaşıldı.

Geçtiğimiz mart ayında rahatsızlanan İnanır taburcu edilmişti ancak temmuz ayında akciğerinde oluşan enfeksiyon sebebi ile yeniden yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.

Ünlü yönetmen ve senarist Tomris Giritlioğlu'nun cenaze törenine katılan Levent İnanır, dayısı Kadir İnanır'ın son durumunu anlattı.

Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Levent İnanır, 2. sayfaya yaptığı açıklamasında dayısı Kadir İnanır hakkında, "Çok iyi. Fizik tedavi sürecimiz var. Onun dışında her gün ilerliyor, iyiye gidiyoruz. Çok büyük bir sıkıntı atlattık. Çok iyi olacak." dedi.

Sık sık ziyarete gittiğini belirten Levent İnanır, açıklamasını, "Ben en son 3 gün önce gördüm. Yarın yine gideceğim yanına. Sürekli beraberiz. Dualarla iyileşecek inşallah." diye tamamladı.