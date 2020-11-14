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  3. 14 Kasım 2020 17:14

Kalp krizi geçiren Mustafa Topaloğlu'ndan iyi haber

'Uzaylı türkücü' olarak anılan, bugün kalp krizi geçiren Mustafa Topaloğlu yoğun bakımdan çıktı.

Kalp krizi geçiren Mustafa Topaloğlu'ndan iyi haber
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Mustafa Topaloğlu önceki gün bir televiyon programına katılmış, yayın sonrası kuliste fenalaşan Topaloğlu hemen bir ambulans ile Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Topaloğlu'na anjiyo yapılmıştı. Topaloğlu'ndan güzel haber geldi. Yoğun bakımdaki tedavisinin ardından Topaloğlu odaya alındı. Topaloğlu sevenleri için hasta yatağında, "Duyarlılığınıza minnettarım. Gayet iyiyim. Sadece 1-2 gün hastanede kalacağım" dedi.

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