Kanser tedavisi gören İlhan Şeşen'in sağlık durumu açıklandı

Akciğer kanseri tedavisi gören usta sanatçı İlhan Şeşen'in yeğeni Burhan Şeşen, İlhan Şeşen'in sağlık durumuyla ilgili son gelişmeyi açıkladı.

Usta sanatçı İlhan Şeşen'den sevenlerini üzen bir haber geldi. Geçtiğimiz Aralık ayında akciğer kanserine yakalandığını açıklayan 76 yaşındaki Şeşen'in sağlık durumunun kritik olduğu öğrenilmişti.

Konuyla ilgili olarak Gel Konuşalım programına katılan gazeteci Mehmet Üstündağ, Şeşen'in sağlık durumu için "İlhan Şeşen'den üzücü haber geldi. Sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Sanatçının bir süredir kanseriyle mücadele ettiğini biliyoruz. Doktorları, tedavi sürecinin artık tükendiğini belirttiler. Tedavi için hastane ve ev arasında gidip geliyor. Ancak doktorlar, durumun artık kritik boyuta ulaştığını belirtti." ifadelerini kullanmıştı.ç

Üstündağ'ın açıklamalarının ardından İlhan Şeşen'in sağlık durumuyla ilgili açıklama kendisi gibi müzisyen yeğeni Burhan Şeşen'den geldi.

Burhan Şeşen "Amcam İlhan Şeşen'in eşi Arzu abla ile konuştum. Entübe haberleri kocaman bir yalan. Amca gayet iyi, durumunda olumsuz bir seyir yok." ifadelerini kullandı.