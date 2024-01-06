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Karayipler'de okyanusa uçak düştü: Ünlü oyuncu ve 2 kızı hayatını kaybetti

Karayipler'de okyanusa uçak düştü: Ünlü oyuncu ve 2 kızı hayatını kaybetti
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Güney Karayip'te yer alan Bequia adası açıklarında dün meydana gelen uçak kazasında, 51 yaşındaki Christian Klepser ve 10 yaşındaki kızı Madita Klepser ile 12 yaşındaki Annik Klepser hayatını kaybetti.

Karayip adası Bequia’dan kalktıktan sonra okyanusa düşen küçük uçakta, ABD vatandaşı oyuncu Christian Klepser ve iki kızının hayatını kaybettiği açıklandı.

Yerel polis, düşen uçağa ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, “Uçakta 3 yolcu vardı: Amerika Birleşik Devletleri'nden 51 yaşındaki Bay Christian Klepser ve onun sırasıyla 10 ve 12 yaşındaki iki  kızı Madita Klepser ve Annik Klepser. Uçak, J.F. Mitchell Havaalanından öğleden sonra varış noktası olan St. Lucia'ya gitmek üzere 12.11 civarında havalandı" denildi.

Paget Çiftliği'ndeki balıkçıların ve dalgıçların, tekneleriyle olay yerine gelerek müdahale ettiği ifade edilen açıklamada, "Pilot dahil 4 kişinin cesedi Sahil Güvenlik personeli tarafından denizden çıkarıldı” ifadeleri kullanıldı.

Yetkililer kazanın sebebine dair soruşturma yapılacağını belirtti. 

Etiketler Christian Klepser karayipler uçak uçak kazası ünlü oyuncu
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