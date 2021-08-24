Kenan İmirzalıoğlu ekranlara dönüyor: İşte yeni projesi

Son olarak 2018 yılında "Mehmet: Bir Cihan Fatihi" dizisiyle ekranlarda yer alan Kenan İmirzalıoğlu yeniden ekranlara dönüyor.

TRT'de yeni sezonda "Mahsusa Trablus" heyecanı yaşanacak. Yapımcılığını Raif İnan ve Uğur Veli'nin üstlendiği dizinin castı için bir süredir çalışma yapılıyordu.

Dizide Kuşçubaşı Eşref rolü için seyircilerin heyecanını artıracak bir isim gündeme getirildi. Son olarak 2018 yılında "Mehmet: Bir Cihan Fatihi" dizisiyle ekranlarda yer alan Kenan İmirzalıoğlu'nun senaryodan çok etkilendiği ve bu role sıcak baktığı öğrenildi. Ünlü oyuncuyu ekranlara döndürmeyi başaran "Mahsusa Trablus" dizisi ise etkileyici hikayesi ve geniş kadrosuyla şimdiden merak uyandırmaya başladı.

"Deli Yürek", "Acı Hayat", "Ezel" ve "Karadayı" gibi bir dönem ses getirmiş projelerde yer alan, son olarak da "Mehmet: Bir Cihan Fatihi" dizisiyle ekranlardan boy gösteren ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, uzun süredir setlerden uzak duruyordu. Son dönemde "Kim Milyoner Olmak İster" sunuculuğunu üstlenen Kenan İmirzalıoğlu, hayranlarını heyecanlandıran bir proje ile yeniden seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Yapımcılığını Raif İnan ve Uğur Veli’nin üstlendiği "Mahsusa Trablus" dizisi, yeni sezonda TRT ekranlarında olacak.

Uzun bir süredir dizi setleri yerine "Kim Milyoner Olmak İster" programının sunuculuğunu üstlenen Kenan İmirzalıoğlu'dan sonunda müjdeli bir haber geldi. Türkiye'nin en yakışıklı yeni dönem jönlerinden olan Kenan İmirzalıoğlu, yapımcılığını Raif İnan ve Uğur Veli’nin üstlendiği "Mahsusa Trablus" projesi ile şu sıralar yeniden ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

DETAYLAR BELLİ OLDU

TRT ekranlarında yayınlanacak olan "Mahsusa Trablus" projesi, gerçek bir ajan hikayesini konu edinecek. Ana karakterleri Mustafa Kemal Atatürk, Enver Paşa ve Zenci Musa olacak olan dizi, yeni sezonun en iddialı yapımları arasında yer alacak. İmirzalıoğlu ise dizide 'Kuşçubaşı Eşref' karakterine hayat verecek.

KENAN İMİRZALIOĞLU ÇOK ETKİLENDİ!

Öte yandan şu zamana kadar pek çok teklif gelmesine rağmen hiçbir projeyi kabul etmeyen Kenan İmirzalıoğlu'nun, "Mahsusa Trablus"un senaryo ve hikayesinden çok etkilendiği öğrenildi. Tunus, Türkiye ve Cezayir’de çekimlerinin gerçekleşeceği dizi, Ekim ayının sonunda sete çıkacak. Yapımcı Raif İnan ve Uğur Veli’nin katkılarıyla TRT ekranlarında seyirciyle buluşacak olan dizide, tarihin en önemli sivil direniş örgütlenmesi işlenecek...