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  3. ''Şofeer şofer'' sözleriyle tanınan Makbule Tokmak hayatını kaybetti

Kibariye'nin annesi Makbule Tokmak hayatını kaybetti

Şarkıcı Kibariye'nin ''Şofeer şofer'' sözleriyle hafızalara kazınan annesi Makbule Tokmak, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

Gerçek adı Bahariye Tokmak olan 62 yaşındaki şarkıcı Kibariye'nin "Şofeer şofer" sözleriyle hafızalara kazınan annesi Makbule Tokmak, kalp krizi geçirdi. Hayatını kaybeden Makbule Tokmak, sessiz sedasız defnedildi.

CENAZE TÖRENİNDE ZOR DURDU
2. Sayfa'nın haberine göre, annesi Makbule Tokmak'ın ölüm haberiyle yıkılan Kibariye'nin cenaze töreninde ayakta durmakta zorlandığı ileri sürüldü.  Kibariye, annesinin ölümüyle ilgili sessizliğini koruyor.

"ŞOFEER ŞOFER" SÖZLERİYLE TANINMIŞTI
Şarkıcı Kibariye'nin annesi Makbule Tokmak, kızının 20 yıl evli kalıp 1999 yılında boşandığı Tünay Ürek'e gösterdiği tepkiyle uzun süre magazin gündeminde yer edinmişti. "Şofeer şofer" sözleriyle tanınan Makbule Tokmak, televizyon ekranlarına çıkıp "Kızımı kandırıyor, kızımın parasıyla hava atıyor. Bu adam şoför parçasıdır. Benim kızımı aldı, paraları gördü havaya girdi. Şoför Tünay... Şimdi bey oldu o" diyerek sitem etmişti.

Etiketler kibariye Makbule Tokmak
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