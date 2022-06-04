  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Killa Hakan yoğun bakıma alındı

Killa Hakan yoğun bakıma alındı

Killa Hakan yoğun bakıma alındı

Türkçe rap dünyasının eski isimlerinden Killa Hakan'ın yoğun bakıma alındığı ve sağlık durumunun iyi olmadığı öğrenildi.

Türkçe rap dünyasının en eski isimlerinden biri olan 49 yaşındaki Killa Hakan yoğun bakıma alındı. Haberi Massaka adıyla bilinen Murat İlhan duyurdu.

Massaka, Instagram'dan yaptığı açıklamasında "Selam arkadaşlar. Killa Hakan'ın sağlık durumu hiç iyi değil. Yoğun bakımda ölüm kalım savaşı veriyor. Lütfen dualarınızı eksik etmeyin." ifadelerini kullandı.

Hakan'ın neden yoğun bakımda olduğu ise henüz açıklanmadı.

KİLLA HAKAN KİMDİR?

3 Mart 1973 doğumlu olan Hakan Durmuş ya da bilinen adıyla Killa Hakan'ın ailesi 1960 yıllarında işçi olarak Trabzon'dan Almanya'ya göç etmiştir. Babası Ali Rıza Durmuş güreşçidir. A Milli Takımı'nda çok başarılı olmuştur ve madalyaları vardır. Killa Hakan, Almanya Kreuzberg'de doğup, büyümüş ve okumuştur. Getto hayat yaşayan Hakan, sokaklarla erken yaşta tanışmış ve genç yaşında hapse girmiştir.

 

Etiketler Killa Hakan ölüm kalım savaşı yoğun bakım hastane
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Şarkıcı Zara'nın son halini gören gözlerine inanamadı! Tanımak imkansız
''Bahçeli deyince sinirlerim tepeme çıkıyor'' dedi, ortalık karıştı!
Şeyma Subaşı ile Şevval Şahin'den barışma tatilinde başbaşa
Balıkesir'de peş peşe depremler! İstanbul'da da hissedildi
Herkesin gözü önünde ''seks kasedi'' cezası
İstanbul'da Berat Albayrak ile Belediye Başkanı'nın ''bayrak'' yarışı
''Savaşarak kurduğumuz bu cennet vatanı birileri sevişerek elimizden alıyor''
200 drone ile nefes kesen gösteri!
Enflasyon açıklanmadan önce TÜİK'te 2'nci istifa
Yatırımcıların yüzü gülecek! Gram altın fiyatları için dikkat çeken tahmin