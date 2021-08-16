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Kim Milyoner Olmak İster'de eczacıları ayağa kaldıran soru

ATV ekranlarının fenomen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de çıkan bir soru eczacıların tepkisine neden oldu.

ATV ekranlarının sevilen yarışma programlarından Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacılardan birine yöneltilen soru eczacıların büyük tepkisini çekti.

Soruda eczacılarla ilgili "Raftan aldığı kutuyu üzerine okunaksız bir el yazıyla 'Sabah akşam tok karnına' yazıp karşısındakine uzatan kişi muhtemelen kimdir?" ifadeleri kullanıldı.

AÇIKLAMA YAYINLADILAR
Bu soru Türk Eczacılar Birliği'nden yapılan açıklamayla kınandı. Açıklama şu ifadelere yer verildi: "Kim milyoner olmak ister ya da kim milyoner olmak için soruları cevaplamak ister bunu bilmiyoruz ama biz bu 'dikkatsizlik'ten sıkıldık. Özür dilemeye davet etmiyoruz, çünkü dilediğiniz özrü pandemide halk sağlığı adına çalışırken hayatını kaybeden eczacılar duyamayacak."

Etiketler kim milyoner olmak ister eczacı
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