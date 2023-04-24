Kim Milyoner Olmak İster'de ''yok artık'' dedirten anlar

Ekranların sevilen yarşma programı Kim Milyoner Olmak İster'de "alfabenin 5'inci harfi" ile ilgili soru için joker kullanan yarışmacı izleyiciyi de yarışma programının sunucusu Kenan İmirzalıoğlu'nu da şoke etti.

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster programında yarışan Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri üçüncü sınıf öğrencisi Ali Eren Şeker, ikinci soruda zor anlar yaşadı. Yarışmacıya "Türk alfabesinin beşinci harfinin adı, okunuşu hangisinin tanımıdır?" sorusu soruldu. Yanıttan emin olamayan yarışmacı, seyirciye sorma joker hakkını kullanma kararı verince sosyal medyada gündem oldu. Seyircilerin yüzde 86'sı D seçeneği olan "De" yanıtını verdi. Yarışmacı, 4 saniye kala seyircilerin yardımıyla doğru cevabı verebildi.