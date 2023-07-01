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Kızılcık Şerbeti yönetmeninden ''defolu oyuncu'' çıkışı

Kızılcık Şerbeti yönetmeninden ''defolu oyuncu'' çıkışı
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Ekranların izlenme rekorları kıran dizisi Kızılcık Şerbeti'nin yönetmeni yapan Hakan Kırvavaç, kişisel sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Ketche, "İşlere biraz bakıyorum da; ne dediğini anlayamadığım ne çok (defolu) oyuncu var" dedi.

Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşan 'Kızılcık Şerbeti' dizisinin yeni sezon anlaşmasını yapan yönetmen Ketche (Hakan Kırvavaç), sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım gündem oldu.

İsim vermeden bazı oyunculara kendilerini geliştirmeleri için öneride bulunan ünlü yönetmen, "İşlere biraz bakıyorum da; ne dediğini anlayamadığım ne çok (defolu) oyuncu var" dedi.

Ketche paylaşımında şu ifadeleri kullandı: 

"İşlere biraz bakıyorum da; ne dediğini anlayamadığım ne çok (defolu) oyuncu var. Tatilde bol bol sesli kitap okumalarını öneririm. Pek tabii kendilerini geliştirmek ve kalıcı olmak istiyorlarsa… Öğrenmenin ilk kuralı bilmediğini kabul etmektir… İyi tatiller…"

YENİ PROJE YOLDA

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Ketche, 24 Temmuz’da Netflix‘in Kaan Urgancıoğlu, Melisa Aslı Pamuk ve Mert Ege Ak‘ın başrol oynayacağı devam filmi “Sen Büyümeye Bak” projesini çekecek.

Yönetmen eylül ayında ise 'Kızılcık Şerbeti' dizisinin çekimlerine başlayacak.

Etiketler Kızılcık Şerbeti yönetmen Kızılcık Şerbeti yönetmeni Hakan Kırvavaç Ketche defolu oyuncu
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