Komedyen Emru Mutlu 133 kilo verdi! Son hali gündem oldu
Komedyen ve sosyal medya fenomeni Emre Mutlu mide ameliyatından sonra 133 kilo vererek bambaşka biri oldu.

2013-2016 yılları arasında popüler olan Vine platformunda yayınladığı videolarla fenomen olan komedyen Emre Mutlu, Instagram'da 2 milyondan fazla takipçisi var.

Yayınladığı videolar büyük ilgi gören fenomen, son olarak verdiği kilolarla gündeme geldi.

Mide küçültme ameliyatının ardından 18 ayda 133 kilo veren Mutlu, önceki gün eski ve yeni halini paylaştı.

Ünlü ismin yıllar içindeki değişimi görenleri şaşkına çevirdi.

Komedyen ve sosyal medya fenomeni Emre Mutlu mide ameliyatından sonra 133 kilo vererek bambaşka biri oldu.

