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Konserde ''enerjim kalmadı'' diyen Sinan Akçıl'a öğrencilerden sürpriz

Konserde ''enerjim kalmadı'' diyen Sinan Akçıl'a öğrencilerden sürpriz
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Manisa'da üniversite öğrencilerine konser veren Sinan Akçıl "Resmen enerjim kalmadı" deyince öğrenciler sahneye mesir macunu attı.

Şarkıcı Sinan Akçıl, Manisa Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleşen konserde binlerce üniversiteliyi şarkılarıyla coşturdu. Şehir buluşmaları kapsamında bir gün önce şehre gelen ve öğrenciler ile vakit geçiren Akçıl gençlik merkezinde öğrenciler ile stüdyoya girip şarkı söyledi.

Konserin ilerleyen dakikalarında "İlk defa bir konserde bu kadar yoruluyorum resmen enerjim kalmadı" diyen Sinan Akçıl'a Celal Bayar Üniversitesi öğrencileri, mesir macunu ile cevap verdiler ve sahneyi adeta macun yağmuruna tuttular.

Gelen macunlardan birini yiyen Akçıl "Size helal olsun sahneye telefon ve başka şeyler atmaya son artık sahneye yöresel ürünler atın" diyerek konserine devam etti.

Etiketler konser sinan akçıl
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