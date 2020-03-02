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  3. 02 Mart 2020 14:46

Koreli Chaby'nin korona isyanı

Türkiye'de yaşayan Koreli fenomen Chay Han, koronavirüs salgınından sonra tepkilerle karşılaştığını belirterek, ''Yıllardır ailemle İstanbul'da yaşıyorum. Türkiye'deki çekik gözlü Asyalılar da en az sizler kadar virüsten korkuyor.'' dedi.

Koreli Chaby'nin korona isyanı
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Bütün dünyayı endişelendiren koronavirüs salgını etkileri devam ediyor. Uzun zamandır Türkiye’de yaşayan oyuncu Chaby Han kendisine gelen 'korona bu' mesajlarını Twitter'dan paylaştı. Yapılan kötü yorumlara isyan eden genç oyuncu isyanını şu sözlerle dile getirdi;

Burada sadece ben değil, babam, annem ve kardeşim de yaşıyor. Sadece biz değil, evlenmiş hayat kurmuş Asyalı insanlar da yaşıyor. Panikteyiz. Bu mesajları aldıkça sizlerle paylaşmalıyım. Türkiye'de yaşayan Koreli, Çinli, Japonlar da sizin kadar endişeli. Umarım, bu zor günlerde hepimiz anlayışlı oluruz.  Alakasız konu ama mesajlarda da baya yanlış anlaşılma var galiba. Koreliler, Japonlar; yarasadır, böcektir tüketmez. Çinliler’in de çoğu tüketmez. Tüketenler yok değil ama aşırı az 2020’de hala bunu açıklıyorum.

Chaby Han en son 'Tutunamayanlar' dizisinde rol aldı. 

 

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türkiye , koronavirüs salgını
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