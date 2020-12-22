Koronavirüsün mutasyonu Ece Seçkin'i çıldırttı

Bir süredir virüsü karşı önlem amaçlı kendisini evinde karantinaya alan 29 yaşındaki şarkıcı Ece Seçkin, bu süreçte virüsle ilgili haberleri de yakından takip ederek düşüncelerini sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşıyor.

"COVID KERE YETER ARTIK"

Virüsün mutasyona uğradığını ve bu sefer bulaş hızının daha fazla olduğunu öğrenen şarkıcı, Twitter hesabından "Mutasyonuna da aşına da bulaş hızına da sosyal mesafene de s... senin covid kere yeter artık s....r git" dedi.