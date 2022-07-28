  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Latif Doğan'ın acı günü

Latif Doğan'ın acı günü

Latif Doğan'ın acı günü

Ünlü türkücü Latif Doğan'ın annesi Ayşe Doğan hayatını kaybetti.

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Ayşe Doğan hayatını kaybetti.

Anne acısıyla sarsılan türkücü Latif Doğan kötü haberi sosyal medya hesabından duyurdu: "Anamız Ayşe Doğan hakkın rahmetine kavuştu. 29 Temmuz Cuma günü öğlen namazında Besni Tuğsuzlar Camii'nden kaldırılacaktır. Rahatsızlığı boyunca tüm imkanlarını kullanan doktorlarımız ve sağlık çalışanlarına, ziyaret eden arayan ve sosyal medyadan yazan tüm dostlara sonsuz teşekkürler. Doğan Ailesi"

Latif Doğan'a sanatçı dostları paylaşımlarıyla sosyal medyadan başsağlığı diledi..

 

Etiketler latif doğan ayşe doğan
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Gözün aydın Türkiyem! Bugün yeni bir ek vergimiz daha oldu
Dolar, Euro ve altından yeni 2022 rekoru
Ekonomik kriz anketi gizlenen gerçeği gözler önüne serdi
Fenerbahçeli taraftarından ''yeni yengelerine'' büyük ilgi
Kriz hiç beklemediğimiz yerden vuracak
İstanbul'da havuz patladı, okul bahçesi göle döndü
Ukrayna'nın 4 ülke arasında bölüşüldüğünü gösteren harita şoke etti
2022-2023 üniversite harç ücretleri açıklandı
32 ilde yapılan seçim anketinde AK Parti ve MHP'ye soğuk duş etkisi
Sınırdaki kaçak Türklerin görüntüleri olay oldu