Mabel Matiz, Altın Kelebek ödülünü 5 TL'ye satışa çıkardı

Mabel Matiz, 2019'da Altın Kelebek yarışmasında verilen ödülü internet üzerinden "Sadece bir kere ele alındı, çizik bile yok" notuyla 5 TL'den satışa çıkardı.

Altın Kelebek Ödül Töreni'nde bu yıl ödül alamayan Reynmen'in 2020 yılında aldığı ödülü çöpe atmasının ardından benzer bir tepki de Mabel Matiz'den geldi.

Mabel Matiz 2019'da kendisine 'En İyi Klip' dalında verilen Altın Kelebek Ödülü’nü sahibinden.com’un dekorasyon bölümünde 5 TL’den satışa koydu.



Sanatçı "Sahibinden satılık, kelepir Altın Kelebek" başlığını verdiği ilanın ayrıntısında ise “Altın Kelebek Ödül sadece bir kere ele alındı. Alındığı günden beri kolide duruyor, çiziği bile yok. En iyi klip, 2019… Toplu satın alım için mesaj atabilirsiniz” ifadelerini kullandı.

49’uncu Altın Kelebek Ödülleri’nde, dinlenme rekorları kıran ‘Antidepresan’ şarkısı ve ‘Fatih’ albümüyle ‘en iyi erkek şarkıcı’ ile ‘en iyi çıkış yapan şarkıcı’ dallarında aday gösterilen Matiz’in hiçbir ödül almaması eleştirilere neden olmuştu.