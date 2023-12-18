  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Mabel Matiz, Altın Kelebek ödülünü 5 TL'ye satışa çıkardı

Mabel Matiz, Altın Kelebek ödülünü 5 TL'ye satışa çıkardı

Mabel Matiz, Altın Kelebek ödülünü 5 TL'ye satışa çıkardı
Güncelleme:

Mabel Matiz, 2019'da Altın Kelebek yarışmasında verilen ödülü internet üzerinden "Sadece bir kere ele alındı, çizik bile yok" notuyla 5 TL'den satışa çıkardı.

Altın Kelebek Ödül Töreni'nde bu yıl ödül alamayan Reynmen'in 2020 yılında aldığı ödülü çöpe atmasının ardından benzer bir tepki de Mabel Matiz'den geldi.

Mabel Matiz 2019'da kendisine 'En İyi Klip' dalında verilen Altın Kelebek Ödülü’nü sahibinden.com’un dekorasyon bölümünde 5 TL’den satışa koydu.


Sanatçı "Sahibinden satılık, kelepir Altın Kelebek" başlığını verdiği ilanın ayrıntısında ise “Altın Kelebek Ödül sadece bir kere ele alındı. Alındığı günden beri kolide duruyor, çiziği bile yok. En iyi klip, 2019… Toplu satın alım için mesaj atabilirsiniz” ifadelerini kullandı.

49’uncu Altın Kelebek Ödülleri’nde, dinlenme rekorları kıran ‘Antidepresan’ şarkısı ve ‘Fatih’ albümüyle ‘en iyi erkek şarkıcı’ ile ‘en iyi çıkış yapan şarkıcı’ dallarında aday gösterilen Matiz’in hiçbir ödül almaması eleştirilere neden olmuştu.

Mabel Matiz, 2019'da Altın Kelebek yarışmasında verilen ödülü internet üzerinden "Sadece bir kere ele alındı, çizik bile yok" notuyla 5 TL'den satışa çıkardı.

Etiketler mabel matiz altın kelebek ödülü internet satılık satışa çıkardı 5 tl
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Belgrad Ormanı'nda korkunç ölüm! Ateş başında yanarak can verdi Belgrad Ormanı'nda korkunç ölüm! Ateş başında yanarak can verdi Yeni haftada hava nasıl olacak ? İşte 5 günlük hava tahminleri Yeni haftada hava nasıl olacak ? İşte 5 günlük hava tahminleri Telefonunuzdan acilen silmeniz gereken 17 uygulama Telefonunuzdan acilen silmeniz gereken 17 uygulama KYK yurdunda yine asansör faciası KYK yurdunda yine asansör faciası Somali Cumhurbaşkanının oğlunun kuryeye çarptığı anlara dair yeni görüntü Somali Cumhurbaşkanının oğlunun kuryeye çarptığı anlara dair yeni görüntü Kuzey Marmara Otoyolu'nda korkunç kaza Kuzey Marmara Otoyolu'nda korkunç kaza Asgari ücret toplantısı öncesi dikkat çeken ayrıntı Asgari ücret toplantısı öncesi dikkat çeken ayrıntı 18 Aralık haftası burç yorumları 18 Aralık haftası burç yorumları İstanbul'daki düğün magandaları yakalandı İstanbul'daki düğün magandaları yakalandı Dünya Kulüpler Şampiyonası rüya takımında 7 Türk sporcu Dünya Kulüpler Şampiyonası rüya takımında 7 Türk sporcu