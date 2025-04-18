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  3. Mabel Matiz'in şarkısı olay olacak: ''Beyazıt'ta yıkılır bi' barikat, geliyor devrim…''

Mabel Matiz'in şarkısı olay olacak: ''Beyazıt'ta yıkılır bi' barikat, geliyor devrim…''

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Şarkıcı Mabel Matiz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alındığı 19 Mart’ta İstanbul Üniversitesi’nde yıkılan barikat için bir şarkı yaptı: “Beyazıt’ta yıkılır bi barikat, Geliyor devrim, annem, uyuma kalk.”

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması nedeniyle başlayan eylemler birçok üniversiteye yayılmış. İstanbul Üniversitesi’nin bulunduğu Beyazıt’ta da öğrenciler polis barikatını yıkarak İBB’nin bulunduğu Saraçhane’ye yürümüştü.

Ankara’da Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) günlerce süren eylemlerde birçok öğrenci gözaltına alınmıştı.

Matiz’in bugün yayınladığı, Beyazıt ve ODTÜ özelinde öğrenci eylemlerine atıf yaparak yazdığı şarkının sözleri şöyle:

Beyazıt’ta yıkılır bi’ barikat
Geliyo devrim, annem, uyuma kalk
‘Bu çocuklar bi’ harika” diyorum
Bu zeka için vermeli zekât

Beyazıt’ta başım dik yürüdüm
Yürüdüm zıttına zulmünün
Ben o aydın günleri görürüm
Görürüm inşallah

Kaçtım geldim yollar hep örülü
Al beni kollarına al asi gülüm
Gök mavi hürriyet için ölürüm
O benim yazgımdır vermem

ODTÜ’de TOMA’nın ne işi var
Bunca filizin ortak bi’ düşü var
Yok armut piş ağzıma düşü ver
‘Geri alıcaz hayatı’ diyo’ sokak

Vişnelik’de başım dik yürüdüm
Yürüdüm zıttına zulmünün
Ben o aydın günleri görürüm
Görürüm inşallah, görürüm inşallah

Kaçtım, geldim, yollar hep örülü
Al beni kollarına, al asi gönül
Gök mavi hürriyet için ölürüm
O benim yazgımdır, vermem

Kaçtım, geldim, yollar hеp örülü
Al beni kollarına, al asi gönül
Gök mavi hürriyetten dе hürüm
O benim yazgımdır, vermem

O benim çizgimdir, kırmızı

Özgürlük çalgımdır, susmaz
Alnıma çizdim ay yıldızı

O benim çizgimdir, kırmızı
Alnıma çizdim ay yıldızı

O benim damarımda akarken
Kim ona zincir vuracakmış

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Etiketler Mabel Matiz beyazıt devrim gök mavi yeni şarkı
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