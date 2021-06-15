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MasterChef Türkiye yeni sezon fragmanı yayınlandı

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'nin 2021 sezonu için fragman yayınlandı.

Katılan renkli yarışmacıları ile her sezona damga vuran MasterChef Türkiye'nin 2021 sezonu başlıyor.  Sevilen jüri üyeleri ile de izleyenlerin beğenisini kazanan MasterChef Türkiye 2021'in yeni sezonundan ilk fragman da yayınlandı.

TV8’in fenomen yemek yarışma programı MasterChef Türkiye’nin 4. sezonda da bomba gibi yarışmacılarla ekranları doldurması bekleniyor. Yarışma ile birlikte birçok yarışmacının ün kazandığı yarışmanın yeni sezon katılımcıları merak konusu... 

Temmuz'da bomba gibi geliyor

Temmuz ayında final yapacak Survivor’ın ardından MasterChef Türkiye 2021 ekranlardaki yerini alacak. 

Uğur, Cemre ve Serhat MasterChef olmuştu

MasterChef Türkiye’nin 2018 sezonunda jüri koltuğunda Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oturuyordu. 2018’de sezonu şampiyon olarak Uğur Kardaş tamamladı.

Sonraki sezonf 2019’da Cemre Uyanık, birinci olarak bitirdi. Geçen sezon jüri değişmedi ve seneyi şampiyon olarak bitiren isim Serhat Doğramacı oldu.

Etiketler MasterChef Türkiye MasterChef Türkiye fragmanı
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